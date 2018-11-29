РИАМО - 29 ноя. Столичный департамент здравоохранения опроверг информацию о закрытии единственного в городе отделения психотерапии для онкобольных, которое находится в больнице имени братьев Бахрушиных на северо-востоке Москвы, сообщается на официальном сайте департамента.

«В средствах массовой информации распространяется сообщение о закрытии единственного в Москве отделения психотерапии для онкобольных. Информация не соответствует действительности», – говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, консультативную и лечебную психотерапевтическую помощь онкобольным в больнице продолжат оказывать.

«Действительно, планируются некоторые структурные изменения, но они носят технический характер и никак не повлияют на процесс оказания медицинской помощи», – сообщил Хрипун.

Он добавил, что врачи продолжат принимать пациентов, будут по-прежнему оказывать им помощь в полном объеме. Специалисты-психологи будут принимать как амбулаторных пациентов, так и пациентов стационара, уточняется в сообщении.