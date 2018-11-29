РИАМО - 29 ноя. С начала 2018 года в медучреждения Подмосковья трудоустроили около 400 участковых терапевтов и педиатров, всего в системе здравоохранения региона сейчас работают 2,9 тысячи врачей-терапевтов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В 2018 году в учреждения здравоохранения Московской области трудоустроились 390 медицинских специалистов первичного звена — 261 участковый терапевт и 129 участковых педиатров», - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он добавил, что в общей сложности в этом году в регионе планируют трудоустроить 400 участковых терапевтов и педиатров. Всего в системе здравоохранения региона на данный момент работают 2,9 тысячи врачей-терапевтов, из них участковых терапевтов — 1,8 тысячи, а также 2,3 тысячи врачей-педиатров, в том числе участковых — 1,3 тысячи.

«Привлечение квалифицированных специалистов для работы в Подмосковье является первостепенной задачей. Для нас важно сделать так, чтобы жители области были обеспечены в полной мере качественной медицинской помощью специалистов первичного звена. Например, с января по октябрь текущего года в учреждения здравоохранения Балашихи пришли работать 26 участковых врачей-терапевтов и педиатров, Королева — 25, Щелковского района — 14, Мытищ - 12. Будем и дальше продолжать эту работу», - подчеркнул Матвеев.

Он напомнил, что с апреля 2018 года в регионе введена так называемая губернаторская доплата в размере до 32 тысяч рублей для участковых терапевтов, педиатров и врачей общей практики. Кроме того, организовано тесное взаимодействие с местными властями для предоставления медикам служебного жилья или компенсации аренды съемного.