РИАМО - 29 ноя. В столичном районе Солнцево построят многоуровневый паркинг, возведение объекта включено в программу «Мой район. Солнцево», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным, на заседании в четверг согласилась с предоставлением земельного участка по адресу: улица Производственная (ЗАО), для строительства паркинга.

«ГЗК приняла решение предоставить АСК «Солнцево» земельный участок площадью 0,9 гектара для строительства многоуровневого паркинга в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта», - сказал председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

Он добавил, что возведение паркинга было включено в программу «Мой район. Солнцево» по просьбам местных жителей.

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