РИАМО - 29 ноя. В четверг в столице открыли разворотную эстакаду на Северо-Восточной хорде в районе ее пересечения с Северо-Западной хордой рядом с Большой Академической улицей, эстакада была построена в рекордно короткие сроки – менее чем за 10 месяцев, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Мы продолжаем масштабное дорожное строительство в Москве. В текущем году в городе введено 127 километров новых дорог. А по числу построенных мостов, эстакад и тоннелей – 55 искусственных сооружений – 2018 год стал рекордным за все последние годы. Сегодня открываем крупный дорожный объект – разворотную эстакаду, которая свяжет Северо-Восточную и Северо-Западную хорды», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что благодаря новой эстакаде автомобилисты, въезжающие в Москву по СВХ, смогут быстрее добираться в северо-западные и западные районы города. В обратном направлении станет удобнее и короче путь в «Шереметьево» и Зеленоград.

Строительство двухполосной разворотной эстакады на Северо-Восточной хорде начали в январе и завершили в ноябре. Длина эстакады составляет 570 метров.

Помимо самой эстакады, построено 2,9 километра дорог, включая: основной ход СВХ по Валаамской улице (три полосы движения в каждом направлении); левоповоротный съезд с эстакады на основной ход СВХ; правоповоротный съезд с эстакады на боковой проезд вдоль Октябрьской железной дороги; съезд с Большой Академической улицы на СВХ (боковой проезд вдоль территории РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева); левоповоротный съезд с бокового проезда вдоль территории РГАУ – МСХА на эстакаду; правоповоротный съезд с основного хода СВХ на эстакаду; подходы эстакады; переходно-скоростную полосу на Большой Академической улице.

Кроме того, была благоустроена прилегающая территория, включая устройство 15 тысяч квадратных метров газонов, высадку 150 деревьев и 410 кустарников.

«Во II квартале 2019 года планируется завершить строительство съезда с 3-го Нижнелихоборского проезда на СВХ (Валаамскую улицу) протяженностью 472 метра и надземного пешеходного перехода через Большую Академическую улицу в районе дома 77, корпус 1», — добавляется в сообщении.

Новая эстакада существенно сократит перепробег автотранспорта и улучшит дорожную ситуацию в Коптеве, Головинском, Тимирязевском и многих других районах севера Москвы. Эстакада также позволит уменьшить неудобства для автомобилистов, которые могут возникнуть в 2019-2020 годах в связи с планируемой реконструкцией Дмитровского путепровода.

С открытием разворотной эстакады на СВХ правительство Москвы досрочно завершило реализацию программы дорожного строительства 2018 года, построив 127 километров вместо запланированных 115 километров. В рамках программы был обеспечен рекордный за последние годы ввод искусственных сооружений – 55 эстакад, мостов и тоннелей вместо запланированных 28 объектов.

В 2018 году также открыли рекордное количество крупных и значимых для жителей Московского региона объектов дорожного строительства.

Всего с 2011-го по 2023-й года в Москве планируется построить 1,3 тысячи километров новых дорог, из которых за последние 8 лет уже построено 820 километров, что равняется длине дороги до Нижнего Новгорода и обратно. Прирост протяженности улично-дорожной сети в 2011-2018 годах составил 16%. На московских дорогах введено 254 искусственных сооружения (мостов, эстакад и тоннелей), что составляет 30% существующих объектов, и 218 пешеходных переходов. Реконструированы девять вылетных магистралей и 14 развязок на МКАД. Общая протяженность выделенных полос для общественного транспорта превысила 320 километров.

Средняя скорость личного транспорта в Москве выросла на 16% и составляет 52 километра в час, в 2010-м году этот показатель составлял 45 километров в час. Загруженность дорог в Москве снизилась на 25% по сравнению с пиковым 2012 годом.