РИАМО - 29 ноя. Московская канатная дорога будет закрыта до конца четверга, на ней будут проводить тестовые работы после кибератаки на серверы МКД, сообщается на сайте дороги.

Канатная дорога в четверг закрыта с целью проведения тестирования исправности работы. Движение по канатной дороге было остановлено 28 ноября из-за кибератаки на компьютерные серверы МКД.

«Тестовые работы будут осуществляться в течение дня и завершатся к его окончанию», — говорится в сообщении.

Жителям и гостям столицы принесли извинения за неудобства. Их призвали следить за дальнейшим графиком работы на сайте канатной дороги.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что канатную дорогу дополнительно обезопасят от вмешательства хакеров и после этого снова откроют для пассажиров.

Первая в столице канатная дорога открылась для пассажиров 27 ноября и первый месяц работает бесплатно.

Всего на маршруте канатной дороги три станции: «Лужники» (рядом со стадионом), «Новая Лига» (нижняя станция на Воробьевской набережной) и «Воробьевы горы» (у смотровой площадки). На дороге есть 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая, спроектированные компанией PorscheDesignStudio.

В дальнейшем на канатной дороге тариф «туда» составит 400 рублей в будни и 500 рублей в выходные. Тариф «туда-обратно» – 700 рублей в будни, 800 рублей в выходные. Льготный проезд для инвалидов второй и третьей групп, пенсионеров, детей 7-14 лет, студентов и членов многодетных семей по тарифу «туда» составит 300 рублей в будни, 400 рублей в выходные.

Спортивный маршрут на канатной дороге запустят с февраля 2019 года, когда будет проходить Кубок мира FIS по фристайлу.

Тарифы на проезд по новой канатной дороге в Москве>>