РИАМО - 29 ноя. В Московской области завершили строительство пяти объектов строительной компании Urban Group, все остальные проблемные объекты находятся на стадии принятия решений, сообщил журналистам начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

«Сейчас мы активно решаем по компании Urban. Подтверждением того стал тот факт, что буквально вчера, 28 ноября, в Главгосстройнадзор поступило извещение об окончании строительства пяти объектов Urban. Это те самые пять объектов, которые, к сожалению, остались брошены», - сказал Гарибян.

Он отметил, что извещения были получены по объектам ЖК «Опалиха О3», «Митино О2», «Видный город» и «Солнечная система».

По его словам, все остальные проблемные объекты находятся на стадии принятия решений.

«Сейчас разрабатываются механизмы, которые в ближайшей перспективе позволят нам реализовать до конца все проблемные объекты», - добавил Гарибян.

В июле 2018 года Арбитражный суд Московской области ввел конкурсное производство в компаниях-застройщиках Urban Group ООО «Ваш город», ООО «Ивастрой», ООО «Хайгейт», АО «Континент проект», ООО «Экоквартал» сроком на один год. Конкурсным управляющим застройщиков утверждена член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» Светлана Аглинишкене.

Завершение строительства объектов обеспечивается дорожной картой по восстановлению прав граждан – участников долевого строительства в многоквартирных домах Urban Group, утвержденной правительством Российской Федерации.

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