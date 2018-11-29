РИАМО - 29 ноя. В одном из контактных зоопарков столичного торгового центра изъяли крокодила, на нескольких пресмыкающихся наложили арест, у сотрудников зоопарка не было документов на животных, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«В ходе проверки установлено, что имеющиеся в контактном зоопарке пресмыкающиеся – крокодил, сухопутные черепахи и игуана содержатся без документов, подтверждающих происхождение животных. Все перечисленные животные охраняются международной конвенцией СИТЕС», – говорится в сообщении.

Крокодил, по словам владельцев контактного зоопарка, находится на временном содержании. В связи с этим принято решение о его направлении в центр передержки животных «Простар+».

«На черепах и игуану специалистами был наложен арест до предоставления владельцами документов о происхождении животных», – добавляется в сообщении.

В настоящее время прокуратура проводит административное расследование по этому факту. Оценку состояния животных специалисты центра передержки дадут позже.

Контактный зоопарк находится по адресу: Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 70, корпус 1.

Конвенция ООН «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения» или сокращенно конвенция СИТЕС – это международное правительственное соглашение.

Цель конвенции – гарантировать, что международная торговля дикими животными и растениями не создает угрозы их выживанию, а также ликвидировать нелегальную торговлю дикими животными и растениями.