РИАМО - 29 ноя. Для завершения строительства объектов Urban Group в Подмосковье привлекли около 1 тысячи человек, сообщил журналистам начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

«Общее количество на объектах Urban Group сегодня порядка 1 тысячи человек рабочих. Порядка 250 из них находятся на «Лайково», - сказал Гарибян.

Он отметил, что перспективы по завершению строительства жилого комплекса «Лайково» достаточно хорошие.

«Туда зашел достаточно продвинутый застройщик. Я уже угроз в этой части не вижу», - добавил Гарибян.

Ранее Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства представил предварительные сроки достройки жилого комплекса «Лайково»: завершение строительства 14 домов в ЖК «Лайково» в Одинцовском районе Подмосковья планируется с мая по декабрь 2020 года. Средняя готовность объектов ЖК находится на уровне 20%. В ЖК «Лайково», где не достроено 14 домов, квартир ждут почти 2 тысячи дольщиков.

Urban Group – один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье. 30 мая компания объявила о приостановке продаж квартир в связи с аудитом, также было остановлено строительство домов. Арбитражный суд Московской области 9 июля ввел конкурсное производство в компаниях-застройщиках Urban Group ООО «Ваш город», ООО «Ивастрой», ООО «Хайгейт», АО «Континент проект», ООО «Экоквартал» сроком на один год.

Завершение строительства объектов обеспечивается «дорожной картой» по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства в многоквартирных домах Urban Group, утвержденной правительством Российской Федерации.

Правительство Московской области и Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства ранее подписали соглашение о предоставлении фонду из бюджета Подмосковья в 2018 году субсидии в размере 3 миллиардов рублей на завершение строительства объектов Urban Group.