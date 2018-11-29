РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 ноя. На въезде в Подольск на повороте возле села Ознобишино грузовик протаранил дорожное ограждение, а затем въехал в забор частного дома, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

Дорожный инцидент произошел 28 ноября.

«Водитель грузовика не справился с управлением и снес сначала дорожное ограждение, а затем забор частного дома и въехал во двор. Хозяин как раз собирался выезжать, но забыл что-то и вернулся, в этот момент грузовик протаранил забор. Водитель большегруза остался жив», – сказал собеседник агентства.

Обстоятельства случившегося выясняют в ГИБДД.