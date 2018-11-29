РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 ноя. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина провела первый час администрации на заседании совета депутатов горокруга, она предложила сделать встречи с депутатами традиционными, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Предлагаю вам ежемесячно за 1-1,5 часа до начала заседания совета депутатов встречаться и обсуждать текущие вопросы», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что ввела систематический личный прием граждан.

«За месяц провела уже два приема, второй – вчера (28 ноября – ред.). Вынуждена констатировать, что граждане приходят с типичными вопросами. Это указывает, что в работе администрации и отдельных депутатов есть системный сбой», – подчеркнула Хаймурзина.

Она напомнила депутатам, что им нужно активно общаться с жителями своих избирательных округов.

«До конца года (2018 года – ред.) планирую посетить все территориальные управления горокруга. Надеюсь, на встречах с жителями будут присутствовать депутаты», – добавила Хаймурзина.