РИАМО - 29 ноя. Большинство мошенников в Подмосковье не имеют постоянного источника дохода или были ранее судимы, сообщил в четверг на пресс-конференции в РИАМО начальник ОРЧ УР №2 ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции Александр Рябухин.

По его словам, за 10 месяцев 2018 года на территории Московской области зарегистрировано около 4,8 тысячи случаев мошенничества общеуголовной направленности. Данный вид хищений характеризуется большим количеством способов совершения в различных сферах деятельности физических и юридических лиц.

«Социально-криминологическая характеристика мошенничеств показывает, что большая часть данных хищений совершается лицами, не имеющими постоянного источника дохода. В 2018 году 389 преступлений совершены ранее судимыми лицами», - сказал Рябухин.

Он добавил, что в отношении выявляемых в результате анализа социальных групп и конкретных лиц с повышенной криминогенностью организуются и проводятся оперативные и профилактические мероприятия.

«Очень важный проблемный вопрос заключается в высокой виктимности (склонность стать жертвой преступления - ред.) жертв мошенничеств», - сказал Рябухин.