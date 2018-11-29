РИАМО - 29 ноя. Порядка 1,4 тысячи случаев мошенничества в сети интернет произошло в отношении юридических и физических лиц в Подмосковье за 10 месяцев текущего года, сообщил в четверг на пресс-конференции в РИАМО начальник оперативно-разыскной части (ОРЧ УР) №2 ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Александр Рябухин.

«За 10 месяцев 2018 года на территории Московской области зарегистрировано порядка 4,8 тысячи случаев мошенничества общеуголовной направленности, с использованием мобильной связи - более 1,2 тысячи преступлений, сети интернет - около 1,4 тысячи преступлений», - сказал Рябухин.

Он уточнил, что наиболее распространенными видами мошенничества в настоящее время являются: совершенные под предлогом продажи и покупки товаров на интернет-сервисах для размещения объявлений о товарах, вакансиях, услугах - 673 преступления; на сайтах фиктивных интернет-магазинов - 214 преступлений; путем обмана и доступа к реквизитам банковских карт и хищение денежных средств со счетов - 504 преступления; 246 «случаев с родственником»; получение предоплаты за работу, которую не планировали выполнять, - 219 случаев; под видом сотрудников социальных и коммунальных служб в отношении граждан преклонного возраста - 216 случаев; взлом интернет-страницы с просьбой одолжить денег - 168 преступлений и другие.