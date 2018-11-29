РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 ноя. В микрорайоне Климовск Подольска демонтировали незаконно установленную палатку, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Демонтаж незаконной постройки. В микрорайоне Климовск на улице Симферопольской у дома №15 (28 ноября - ред.) проводились работы по демонтажу незаконно установленной постройки (палатки)», – говорится в сообщении.

Также у дома №24 на проспекте 50 лет Октября завершились работы по обустройству парковочного кармана на девять машино-мест.