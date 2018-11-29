РИАМО - 29 ноя. Двое детей – мальчики шести и десяти лет – погибли в результате пожара в одном из частных домов села Покровское Дмитровского городского округа, взрослые спаслись, криминалисты проводят проверку, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«Утром 29 ноября в селе Покровское Дмитровского городского округа произошло возгорание деревянного жилого дома. В ходе тушения пожара обнаружены тела двух мальчиков шести и десяти лет», – сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Врадий Ольга.

Она уточнила, что в доме проживала семья из четырех человек: женщина с двумя сыновьями и ее сожитель. Во время пожара взрослым удалось спастись.

«На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. <…> Следователи устанавливают обстоятельства смерти двух детей», – добавляется в сообщении.

Предварительно выяснено, что деревянный дом обогревался с помощью топки дров, электроэнергия была отключена по неизвестным пока причинам.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.