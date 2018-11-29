РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 ноя. В подмосковном Подольске молодые ученые примут участие в разработке цифровых проектов для сельского хозяйства горокруга, в том числе беспилотных тракторов и роботизированных доильных установок, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель Совета молодых ученых и специалистов горокруга Алексей Стулов.

В муниципалитете 28 ноября на базе ФГБУ «Подольская машинно-испытательная станция» прошел круглый стол «Внедрение цифровых технологий в сельском хозяйстве» с участием Совета молодых ученых и специалистов (СМУС) Подольска, представителей администрации и министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

«СМУС Подольска в рамках круглого стола наметил несколько проектов, в которых могли бы принять участие до 70 молодых ученых. Например, в применении беспилотных летательных аппаратов для обработки растений от насекомых и уничтожения борщевика, картографической съемки. Также в сельском хозяйстве будут востребованы переносные комплексы по контролю кормов и молока, роботизированная установка для дойки коров, беспилотный трактор», – сказал Стулов.

По словам заместителя начальника управления по инвестиционной деятельности, поддержке производства и предпринимательства администрации Евгении Блиновой, цифровые технологии в сельском хозяйстве в Подольске уже применяют, в большей степени в растениеводстве. В ближайшем будущем планируется создание роботизированной агрофермы на 400 голов, в настоящее время идет оформление земли под нее.

«У нас применяется капельная технология орошения полей на агроферме «Федюково», на предприятии «Нагролаб» разрабатывают инновационные удобрения, которые позволяют улучшить качество растений и повысить продуктивность почвы. В перспективе сотрудничество с компанией «Съемка с воздуха» и применение беспилотных аппаратов для распыления удобрений, средств для борьбы с вредителями, съемки полей для составления карт, где и какие культуры посеяны», – сказала Блинова.

Начальник отдела испытаний ФГБУ «Подольская машинно-испытательная станция» (МИС) Владимир Чувашев рассказал о ходе испытаний изобретенного им переносного прибора ИПИТ-1/3 для системы мониторинга энергосберегающего оборудования. Прибор передает по компьютерным сетям параметры работающего оборудования.

Также в ходе круглого стола председатель СМУС Всероссийского научно-исследовательского института животноводства имени Льва Эрнста Александр Сермягин сделал доклад про цифровые технологии в сельском хозяйстве.