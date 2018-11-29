РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 ноя. На малом поле стадиона «Торпедо» в городском округе Люберцы 22 декабря проведут турнир по футболу среди юниоров «Рождественский мяч», сообщается на официальной странице спорткомитета муниципалитета в Instagram.

«Двадцать второго декабря в 11 часов на малом поле стадиона «Торпедо» пройдет турнир по футболу «Рождественский мяч» среди юниоров 2006 года рождения. Состав команды семь 7 человек: 6 полевых, 1 вратарь. Система проведения турнира определяется в зависимости от числа заявленных команд», – говорится в сообщении.

Предварительные заявки на участие принимаются до 21 декабря по телефону 8(495)567-43-74, а также на электронный ящик: st.torpedo@inbox.ru.