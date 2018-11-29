РИАМО - 29 ноя. На западе Москвы безработную женщину ограбили почти на 240 тысяч рублей, злоумышленник ворвался к ней в квартиру, связал потерпевшую и угрожая ей ножом похитил технику и ювелирные украшения, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о разбое поступило по адресу: Москва, улица Маршала Тимошенко, 17–2.

«Установлено, что 28 ноября в 18:00 в квартиру по указанному адресу, позвонив в дверь, вошел неизвестный, угрожая предметом, похожим на нож, гражданке 1981 года рождения, неработающей, связал ее, после чего открыто похитил телефон сотовой связи, ноутбук, ювелирные изделия, затем скрылся», – сообщил собеседник агентства.

Материальный ущерб составил около 237,9 тысячи рублей.

Женщине оказали медицинскую помощь.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».