РИАМО - 29 ноя. Житель подмосковного Одинцова получил колото-резаное ранение в живот во время ссоры со своей сожительницей, мужчину госпитализировали, в отношении женщины возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 27 ноября в 20:00 в Одинцове из своей квартиры на улице Маршала Жукова бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости доставлен и госпитализирован мужчина.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлена и доставлена в полицию сожительница пострадавшего. Преступление совершено на почве возникших неприязненных отношений, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.