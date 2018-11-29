РИАМО - 29 ноя. Свыше 28 тысяч пассажиров воспользовались речными маршрутами в Подмосковье с мая по ноябрь 2018 года, вводная пассажирская навигация в Московской области закрылась, говорится в сообщении пресс-службы областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Речные маршруты были организованы в Коломне, Лыткарине и Серпухове.

«С начала старта водной навигации, в период с мая по ноябрь, в регионе перевезено более 28 тысяч пассажиров. Основная доля пассажирских перевозок пришлась на городской округ Лыткарино, где маршрутом от причала деревни Андреевское до причала города Лыткарино воспользовались более 14 тысяч человек», – сообщил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Суязов.

Также, по его словам, пассажиропоток маршрутов в Серпухове составил 10 тысяч человек, в Коломне – свыше 3 тысяч.

Сейчас транспортное обслуживание на маршрутах приостановлено на зимний период: на двух маршрутах в городском округе Коломна и Серпуховском районе пассажирские перевозки через реку Оку были прекращены 30 сентября. В городском округе Лыткарино водное транспортное сообщение через Москву-реку осуществлялось до 20 ноября.

Проезд по маршрутам можно было оплатить наличными или картой «Стрелка». С 2018 года у пассажиров появилась возможность оплаты проезда бесконтактной банковской картой или гаджетами с системой NFC (смартфоны, умные часы, планшеты).

«Водная навигация в указанных населенных пунктах позволяет жителям существенно сократить время в пути, не используя личный и наземный общественный транспорт, следующий по объездным маршрутам», – добавляется в сообщении.

Маршруты, учитывая их социальную значимость, сохранят и в период навигации 2019 года.