РИАМО - 29 ноя. Следователи Московской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника УМВД России по городскому округу Электросталь, он подозревается в посягательстве на жизнь прокурора, говорится в сообщении ГСУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 28 ноября полицейский, находясь в здании городской прокуратуры, имея в руках нож, совершил нападение на сотрудника прокуратуры. Однако его преступные действия были пресечены коллегами потерпевшего.

«На допросе у следователя подозреваемый от дачи показаний отказался, мотивы его поступка не известны. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По ходатайству следствия судом будет решаться вопрос об избрании в отношении полицейского меры пресечения», - говорится в сообщении.