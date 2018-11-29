РИАМО - 29 ноя. Подмосковные полицейские пресекли противоправные действия в отношении сотрудника прокуратуры в Электростали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Электросталь поступило сообщение о срабатывании кнопки экстренного вызова наряда полиции в здание прокуратуры на улице Мира.

«Прибывшие полицейские в одном из служебных кабинетов пресекли противоправные действия со стороны следователя следственного отдела УМВД, который причинил телесные повреждения сотруднику прокуратуры, находящемуся при исполнении должностных обязанностей на рабочем месте», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в настоящее время в отношении сотрудника следственными органами принято процессуальное решение.

По данному факту назначено проведение проверки, в ходе которой тщательно и всесторонне будут изучены причины и обстоятельства произошедшего, полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.