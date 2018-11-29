РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 29 ноя. Начальник оперативно-розыскной части по линии экономической безопасности ГУ МВД России по Московской области Дмитрий Ярочкин ответит на вопросы жителей Орехово-Зуева 30 ноября, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Прием граждан проведет 30 ноября в лекционном зале МУ МВД России «Орехово-Зуевское» начальник оперативно-розыскной части по линии экономической безопасности ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Дмитрий Ярочкин. Мероприятие будет проходить с 16:00 до 18:00», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, предварительная запись граждан на прием (с указанием ФИО, адреса проживания и краткого содержания обращения) осуществляется по телефону: 8(496) 412-56-2.

Мероприятие состоится по адресу: улица Гагарина, дом 15.