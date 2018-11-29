РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 ноя. В подмосковном Подольске на улице Мраморная установили пандус у входа в подъезд многоквартирного дома по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение, в котором пожаловался на неудовлетворительное техническое состояние пандуса при входе в подъезд в доме №6 по улице Мраморная. Он отметил, что второй подъезд не оборудован для спуска колясок. На выходе из подъезда очень высокие ступеньки, а в самом подъезде одиночный неудобный пандус.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу установки пандуса в многоквартирном доме на улице Мраморная и сообщает, что при проведении проверки были выявлены нарушения. Работы по устранению выявленных нарушений выполнены, пандус установлен», – сказал председатель комитета по ЖКХ и благоустройству администрации муниципалитета Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.