РИАМО - 29 ноя. В столице в третий раз выбрали победителя в конкурсе «Лучший книжный магазин Москвы», им стала сеть «Читай-город», предыдущие два раза победителем становился торговый дом «Библио-Глобус», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Активные граждане» в третий раз выбрали претендента на победу или победителя в конкурсе «Лучший книжный магазин Москвы». Предыдущие два года лидером голосования был торговый дом «Библио-Глобус», но в этот раз он уступил первое место», - говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что в голосовании приняло участие более 179 тысяч человек. Большинство голосов — 22,25% — москвичи отдали сети «Читай-город». Чаще всего ее выбирали женщины, а также жители ЮВАО, СЗАО и ЗелАО.

На втором месте — торговый дом «Библио-Глобус». Его выбрали 18,8% участников голосования. Этот магазин был популярен у «активных граждан» из ВАО.

Также в тройке лидеров «Московский дом книги» на Новом Арбате. Его поддержали 13,5% пользователей.

В ходе голосования почти 3,5 тысячи человек предложили других претендентов на звание лучшего книжного магазина. Чаще всего участники указывали Дом книги «Медведково», магазины «Циолковский», «Фаланстер» и «Книжный лабиринт».

Конкурс «Лучший книжный магазин Москвы»проводится с 2006 года. Эксперты оценивают сервис, ассортимент, наличие интерактивных пространств, реализацию маркетинговых задач и, конечно, вежливость продавцов. На оценку влияет и образовательная работа номинантов. Высоки шансы на победу у магазинов, которые регулярно проводят лекции и мастер-классы современных авторов, музыкантов, актеров и других известных людей.

Подать заявку на участие в конкурсе может любой магазин площадью свыше 10 квадратных метров и работающий не менее шести месяцев. Победители определяются в нескольких номинациях. Результаты голосования в «Активном гражданине» будут учтены при выборе победителя в категории «Книжный магазин общего профиля». В этом году в ней соревнуются шесть компаний: торговый дом книги «Москва», торговый дом «Библио-Глобус», сеть магазинов «Республика», «Московский дом книги», Дом книги «Молодая гвардия» и сеть магазинов «Читай-город».