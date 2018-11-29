РИАМО - 29 ноя. Московское УФАС России обнаружило признаки антиконкурентного соглашения между участниками 14 аукционов на выполнение работ по благоустройству для нужд инженерных служб Южного административного округа столицы, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Москве.

В 14 аукционах приняли участие ООО «ЭкоСтройРесурс», ООО «Техстройсинтез», ООО «Саарон», ООО «Красивый город» и индивидуальный предприниматель.

«Общая начальная максимальная цена всех контрактов составила 128,5 миллионов рублей. Пять аукционов выиграло ООО «Техстройсинтез» – общество заключило контракты на сумму 37 миллионов рублей. ООО «ЭкоСтройРесурс» и ИП заключили по три контракта на сумму 48 миллионов рублей и 26,4 миллиона рублей. Два контракта заключило ООО «Красивый город» на сумму 11,2 миллиона рублей, а ООО «Саарон» стало победителем одного аукциона и заключило контракт на 664 тысячи рублей. Отказ участников аукциона от конкурентной борьбы друг с другом привел к незначительному снижению цены от 1% до 5%», - отмечается в сообщении.

Московское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «ЭкоСтройРесурс», ООО «Техстройсинтез», ООО «Саарон», ООО «Красивый город» и индивидуального предпринимателя по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 закона «О защите конкуренции». Ответственность за данное нарушение предусмотрена частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа.