РИАМО - 29 ноя. Российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому россиянам больше не нужно доказывать отсутствие задолженностей за ЖКХ для того, чтобы получить компенсации или субсидии, сообщает в четверг Газета.ru.

С текстом документа можно ознакомиться на портале правовой информации.

«Для предоставления субсидий и компенсаций факт существования долга будет определяться решением суда, вступившим в законную силу. Отдельно отмечается, что россиян не будут обязывать предъявлять документы, подтверждающие сам факт существования подобного судебного решения», – говорится в сообщении.

Данные о судебных актах по долгам будут браться в системе ГИС ЖКХ, уточняется в материале.

Теперь ситуацию с коммунальными задолженностями граждан будет подтверждать вступившее в законную силу судебное решение. Для проверки наличия задолженностей будет использоваться банк данных. Это нововведение избавит граждан от бюрократической волокиты.

Как ранее писали СМИ, россияне в среднем тратят ежемесячно около 5 тысяч рублей на оплату жилищно-коммунальных услуг.