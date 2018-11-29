РИАМО - 29 ноя. Около трети осадков от среднегодовых значений выпало в столице в ноябре, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Ноябрь был теплым, выше нормы. Только последние двое суток температура среднесуточная чуть ниже нормы. По осадкам всего 33%, сухой месяц оказался, - на 28 ноября общее количество осадков 19,3 миллиметра из 58», - сказал Цыганков.

Он добавил, что к концу ноября на метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила шесть сантиметров, что соответствует норме. Снег «пушистый и свежий», влаги в нем немного ввиду небольшого количества осадков.