РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 ноя. Городской округ Подольск вошел в шестерку наиболее привлекательных туристических новогодних площадок Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В текущем году (2018 году – ред.) губернатором Московской области Андреем Воробьевым был собран материал из всех муниципалитетов о привлекательных, с точки зрения туризма, новогодних площадках. В шестерку лучших вошел и городской округ Подольск с туристическим кластером «Дубровицы». Здесь в новогодние праздники, в период с 28 декабря по 8 января, будет организовано катание с горок, в Культурно-просветительском центре «Дубровицы» запланировано проведение праздничных новогодних представлений, органные концерты», – говорится в сообщении.

Жителей и гостей горокруга ждут веселые ярмарки, продажа сувенирной продукции. Также в поселке Дубровицы будет создана полноценная инфраструктура с точками питания и мобильными туалетными блоками.