РИАМО - 29 ноя. В Подмосковье в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего командира войсковой части ВКС РФ Николая Кошечкина арестовано свыше 22 гектаров земли, ранее принадлежащих министерству обороны РФ, на этом участке строят элитный коттеджный поселок «Счастье», пишет в четверг газета «Коммерсант».

«Следственный комитет России (СКР) завершил расследование скандального уголовного дела в отношении бывшего командира войсковой части «Истра-1» воздушно-космических сил Николая Кошечкина. Военные следователи обвиняют полковника в злоупотреблении должностными полномочиями, в результате которого Минобороны утратило 22,6 гектара земли в Истре в Подмосковье, оцениваемых почти в 350 миллионов рублей. На участках, которые были арестованы военным судом, сейчас строится элитный коттеджный поселок «Счастье». Владелец недвижимости, бывший сотрудник МЧС, рассчитывает доказать законность ее приобретения», - отмечается в статье.

Уголовное дело в отношении полковника Кошечкина возбудили в мае 2017 года по части 3 статьи 160 (присвоение или растрата вверенного имущества с использованием служебного положения) и части 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями вопреки интересам службы) УК РФ. Военная контрразведка заподозрила офицера в хищении из воинской части и продаже газотурбинных агрегатов питания от комплексов С-300, а также 22,6 гектара земель Минобороны РФ, на которых располагались заброшенный полигон, находившийся у воинской части в бессрочном пользовании, склады пороховых зарядов и лесные угодья.

При этом у супруги полковника на счету оказалось 28 миллионов рублей, происхождение которых следствие пока не установило.

В ходе расследования было установлено, что в 2015 году нескольким предпринимателям по подложным документам удалось оформить 22,6 гектара из земель Минобороны в частную собственность и зарегистрировать участок в Истринском подразделении Росреестра. После этого в Кировском райсуде Санкт-Петербурга они оформили мировое соглашение, по которому один из бизнесменов уступал другому эту землю якобы в качестве погашения долга.

После этого предприниматели приехали к полковнику Кошечкину и предъявили ему все имеющиеся у них бумаги. Офицер, вместо того чтобы поставить руководство военного ведомства в известность о происходящей попытке незаконного отчуждения земли, предоставил новому владельцу лесного участка, бывшему журналисту и директору ФКУ «Управление капитального строительства МЧС России» Евгению Леонову, и его семье солдат и технику для расчистки территории под 124 участка будущего ЖК «Счастье». Именно эти действия полковника были квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями.

В рамках расследования уголовного дела военный следственный отдел обратился с ходатайством об аресте земли под ЖК «Счастье», и 235-й гарнизонный военный суд его удовлетворил. В свою очередь, горсуд Санкт-Петербурга признал сделку о купле-продаже 22,6 гектара ничтожной, а решение Кировского райсуда — незаконным и необоснованным.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении самого полковника Кошечкина утвердила военная прокуратура, а по существу его рассмотрит Одинцовский гарнизонный военный суд.

«В отделе продаж ЖК «Счастье» заявили, что они являются добропорядочными приобретателями и потенциальным покупателям участков (их стоимость колеблется в пределах 3,5-7,6 миллиона рублей) беспокоиться не о чем. Руководство жилого комплекса надеется, что в ближайшие дни они получат документы о снятии ареста с земельного участка», - добавляется в статье.

Леонов заявил, что он на «совершенно законных основаниях» приобрел минобороновский полигон. Полковник Кошечкин также считает, что ничего противозаконного он не совершал. По его словам, в случае с земельным участком он не мог не выполнить предъявленных ему судебных решений.