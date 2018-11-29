РИАМО - 29 ноя. Малая облачность, перепады атмосферного давления и морозы до минус 15 градусов ожидаются в Московском регионе в выходные, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Выходные будут зимние и морозные. Антициклон выходит на Центральную часть европейской России, а также область высокого давления. Ветер ожидается западный с поворотом на южный, 5-10 метров в секунду. Сегодня ночью было в Москве минус 10 градусов, по области до минус 15 градусов, примерно так и сохранятся ночные температуры в выходные», - сказал Цыганков.

Он уточнил, что 30 ноября и 1-2 декабря температура воздуха днем составит 5-7 градусов ниже нуля. В ночь на субботу температура понизятся до минус 11-13 в Москве и до минус 16 градусов в Подмосковье. В ночь со 2 на 3 декабря температура может опуститься до 6-11 градусов мороза.

«В воскресенье облачность в регионе повысится, ожидается небольшой снег. Давление сегодня составит 762 миллиметра ртутного столба, затем вырастет до 767 единиц, а в воскресенье упадет до 750 миллиметров ртутного столба. В целом, атмосферное давление высокое, но не экстремальное», - сказал Цыганков.