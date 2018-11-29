РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 ноя. Неизвестные угнали в Волоколамском районе автомобиль Mazda, жительница Подольска, хозяйка авто, просит горожан поделиться любой информацией о происшествии, сообщила «РИАМО в Подольске» сама владелица.

«В ночь с 22 на 23 ноября в Волоколамском районе угнали черную Mazda-6, 2014 года выпуска. У автомобиля на лобовом стекле с пассажирской стороны трещина паутинкой, небольшие вмятины на капоте, тонированные задние стекла. По непроверенным данным, автомобиль может находиться в Подольске», – сказала собеседница агентства.

Любую информацию о транспортном средстве и похитителях можно сообщить по телефону: 8(905)746-42-62.