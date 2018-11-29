РИАМО - 29 ноя. Сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» планирует ввести в Москве новую услугу – аренду фургонов, это может быть востребовано у малого бизнеса и торговых сетей, пишет в четверг газета «Коммерсант».

Для начала в парк войдут 50 автомобилей грузоподъемностью 1,2 тонны. Фургоны Citroen Jumpy взяты в лизинг у дилера Major. «Яндекс.Драйв» расширит парк, если услуга будет популярной.

«Начать и завершить аренду фургонов пользователи смогут между ТТК и МКАД, в том числе потому, что там дешевле парковка. Для их аренды будет доступна поминутная тарификация – 24 рубля за минуту в пути и 7 рублей за минуту ожидания», – пишет издание.

К тому же компания намерена сосредоточиться на пакетных предложениях на два, пять или 12 часов. К примеру, двухчасовой пакет аренды будет стоить 1050–1150 рублей, можно будет проехать 30 километров.

Как добавляется в материале, «Яндекс.Драйв» надеется на востребованность услуги у малого бизнеса, ритейлеров.

«Грузовой каршеринг – перспективное направление, которое поможет решить не только личные задачи человека, но и малого бизнеса. Например, на наших фургонах можно возить продукты для небольшой кофейни или цветы для своего магазина. Не нужно нанимать отдельный грузовик и заключать дополнительный договор», – рассказал руководитель «Яндекс.Драйва» Антон Рязанов.

При этом компании придется конкурировать с грузовыми перевозчиками, которые уже есть на рынке. Тем не менее у транспортных компаний и «Яндекс.Драйва» разная целевая аудитория. Каршеринг проигрывает в случае ДТП: клиент каршенинга, повредив автомобиль, возмещает убытки арендодателю, чего можно избежать, обратившись в компанию грузоперевозок.

Конкуренция «Яндекс.Драйв» с логистическими и транспортными компаниями хоть и прогнозируется, но сохранится сегментация, считают эксперты.

«Сегментация останется: «Грузовичкофф» будет ориентироваться на коммерческие перевозки, а каршеринг — на частные», – рассказал руководитель группы услуг компаниям автомобильной отрасли в СНГ компании EY Андрей Томышев.

Так, услуга каршеринга от «Яндекс.Драйв» может быть популярна у покупателей для самовывоза товаров, которые не помещаются в легковой автомобиль.

Поминутная аренда фургонов – нишевый продукт. В частности, такую услугу рассматривали и в YouDrive, но «посчитали, что в приоритете развитие более широкого сегмента».

Сегодня в Московском регионе можно выделить лишь одного заметного игрока на рынке грузового каршеринга – каршеринг «Наш», который предлагает автомобили Lada Largus.