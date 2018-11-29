РИАМО - 29 ноя. Вечером 28 октября пьяный мужчина угрожал ножом жильцам дома на Ялтинской улице в Москве, он со своим другом доставлен в отдел полиции, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного ГУ МВД РФ.

«Вчера вечером на Ялтинской улице, дом 11 двое мужчин после совместного распития спиртных напитков неадекватно себя вели. Один из них бегал по подъезду с кухонным ножом. Пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что оба доставлены в отдел полиции для разбирательств.