РИАМО - 29 ноя. Пожарные ликвидировали открытое горение в строении на Одинцовской улице в столице, предназначенном под снос, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании по адресу: Одинцовская улица, дом 24, поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 07:47.

«Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние строения и в 09:29 открытое горение было ликвидировано», - отмечается в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала. Деревянная постройка, в которой произошел пожар, предназначалась под снос.