РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 ноя. Акция по сбору корма и игрушек для подопечных из приюта для животных началась в школе №28 микрорайона Самолет подмосковных Люберец, она продлится до 4 декабря, сообщила «РИАМО в Люберцах» президент образовательного учреждения, старшеклассница Анна Назаренко.

«В школе №28 микрорайона Самолет Люберец стартовала акция помощи приюту для животных, который находится в Некрасовке (в Москве – ред.). В ней могут принять участие все неравнодушные жители. До 4 декабря в школе принимают помощь», – сказала Назаренко.

Она добавила, что приносить можно любые корма, тряпки, одеяла для замерзающих зимой собак, игрушки. Жители Люберец могут оставить собранную благотворительную помощь на посту охраны у главного входа, оттуда все передадут в приют. Если вы планируете передать крупную партию корма, одеял или игрушек, необходимо позвонить заместителю директора Виктории Сухининой по телефону:8(916)219-92-04.

По словам Назаренко, организаторами акции выступили она сама, а также десятиклассница Валерия Аношина.

«Когда связывались с приютом в Некрасовке, они предложили провести «Урок добра». Мы сейчас обсуждаем дату», – резюмировала Назаренко.

Школа №28 располагается по адресу: улица Вертолетная, дом №8. Приют для бездомных животных находится в столичном районе Некрасовка.