РИАМО - 29 ноя. На Варшавском шоссе в Москве произошло столкновение легкового автомобиля и машины скорой помощи, в результате ДТП пострадали два человека, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«Вчера вечером на пересечении Варшавского шоссе с улицей Академика Янгеля автомобиль скорой помощи столкнулся с легковой автомашиной. В результате ДТП пострадали два человека, которые находились в легковом автомобиле», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшего.

Скорая помощь сбивает людей на пешеходном переходе в Москве. ВИДЕО>>