РИАМО - 29 ноя. Пожар произошел в деревянной постройке на Одинцовской улице на северо-западе Москвы, в настоящее время огонь локализовали, пострадавших нет, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по столице.

«Пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Москве выехали на заявку о пожаре по адресу: улица Одинцовская, дом 24, СЗАО, Строгино. По прибытии обнаружено горение деревянной отдельно стоящей постройки, предназначенной для сноса», - отмечается в сообщении.

В настоящее время. пожар локализован, пожарным удалось не допустить распространения загорания на соседние строения. Информации о пострадавших не поступало.