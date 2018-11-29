РИАМО – 29 ноя. Температура воздуха на главной столичной метеостанции ВДНХ в ночь на четверг составила минус 10,1 градуса, сообщает «Интерфакс».

«Прошедшая ночь в Москве стала самой морозной с начала нынешней осени. Это рекордно низкая температура», - сказал представитель Метеобюро Москвы.

По информации синоптиков, в Подмосковье морозы были еще крепче. Так, в Черустях ночью температура составила минус 14,7 градуса, в Волоколамске - минус 14,1 градуса.

В ближайшие дни в Москве сохранится ясная, бесснежная, по-январски холодная погода с температурами до минус 11-13 градусов ночью и минус 5-7 градусов днем.