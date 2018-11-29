РИАМО - 29 ноя. Около 3 килограммов спайса обнаружили в тайниках автомобиля в Подмосковье, на 88-м километре автодороги «Волга-1», мужчину, перевозившего наркотики в Татарстан, задержали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«При досмотре транспортного средства в покрышке запасного колеса обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, а также порошкообразные и гранулированные вещества белого и синего цветов, которые были расфасованы в 16 полимерных пакетов. <…> Изъятое является наркотическими средствами, так называемыми спайсом и солью, общей массой более 3 килограммов», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

Следствием установлено, что задержанный – 41-летний житель Республики Татарстан – пытался перевезти наркотик из Московского региона на родину для дальнейшего сбыта.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу, ему грозит лишение свободы сроком на 20 лет.