РИАМО - 29 ноя. Тело неизвестного мужчины примерно 25-30 лет обнаружили на автодороге в подмосковном городском округе Кашира, полиция устанавливает его личность, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Двадцать восьмого ноября в 09:20 на 121-м километре автодороги Кашира – Иваньково без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины 25-30 лет», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что приняты меры к установлению личности неизвестного. Для проведения судебно-медицинского исследования тело направлено в морг. Проверку по данному факту проводит следственный отдел по городу Кашира ГСУ СК России по Московской области.