РИАМО – 29 ноя. Травмоцентр первого уровня может появиться в подмосковном Солнечногорске в целях улучшения медицинской помощи, сообщил РИАМО министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

«Для улучшения медицинской помощи и снижения смертности от ДТП необходимо формирование травмоцентра первого уровня в Солнечногорске», - сказал министр.

Всего в Московской области действуют 44 травмоцентра трех уровней, из них семь центров первого уровня. В них предусмотрены самостоятельные нейрохирургические отделения. Травмоцентры оказывают круглосуточно высокотехнологичную медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. В Московской области насчитывается более 2,3 тысячи взрослых травматологических коек и 194 детских. Кроме этого, ортопедических коек - 75, детских - 90.

В Подмосковье в 2018 году зарегистрировали более низкие показатели смертности от ДТП, чем средние значения по стране – 8,2 умерших на 100 тысяч жителей. По России данный коэффициент составляет 9,4.

За пять лет смертность на дорогах Московской области снизилась вдвое.