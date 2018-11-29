РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 ноя. Подольский хоккейный клуб «Витязь» проиграл СКА из Санкт-Петербурга со счетом 0:6 на домашней ледовой арене, сообщается на официальном сайте команды.

Матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проходил в Ледовом дворце «Витязь» в Подольске 28 ноября.

«Витязи» как могли старались на глазах почти полного зала, однако с гостями на равных сыграть не удалось. Итог матча «Витязь» – СКА Санкт-Петербург – 0:6 (0:2, 0:3, 0:1)», – говорится в сообщении.

По словам главного тренера ХК СКА Ильи Воробьева, в первом периоде команда выстояла и хорошо сыграла в меньшинстве, хотя было несколько удалений. Спортсмены вошли во вкус и довели игру до победы.

«Трудно что-то говорить, по всем статьям проиграли. СКА был быстрее, мастеровитей, очень хорошо сыграли в атаке – мы просто не справлялись. Мы подолгу оборонялись, не могли шайбу отобрать, естественно, и в атаке у нас ничего не получалось. Сейчас нужно сделать правильные выводы и готовиться к матчам с прямыми конкурентами», – заявил главный тренер ХК «Витязь» Валерий Белов.

Ранее хоккеисты из городского округа сражались на выезде с командой «Динамо» из Риги. Тогда встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Витязей».