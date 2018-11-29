РИАМО - 29 ноя. В Раменском районе Подмосковья в полном объеме восстановили теплоснабжение, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Теплоснабжение восстановлено в полном объеме, восстановительные работы завершены», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что ранее произошел незначительный порыв на сети из-за гидроудара.
«В жилом фонде и в социальных объектах теплоноситель не сливался, циркуляция не прекращалась, тепло в помещениях было в рамках допустимой нормы», - добавил собеседник агентства.
По данным ГУ МЧС России по Московской области, авария произошла поздно вечером 28 ноября. В зону отключения попали 14 жилых многоквартирных домов разной этажности с численностью населения 4,5 тысячи человек, из них 750 детей, а также Островецкая средняя школа.
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