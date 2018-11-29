РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 ноя. В подмосковном Подольске планируют открыть горнолыжный комплекс «Красная горка» 6 декабря, сначала оборудуют учебный склон, сообщается в группе «Горнолыжный комплекс «Красная горка»» в соцсети «ВКонтакте».

«Ориентировочное открытие учебного склона 6 декабря (2018 года – ред.). Основные склоны откроются позже», – говорится в сообщении.

В этом году на учебном склоне заменили подъемник и сделали его таким же, как на основном – бугельным. Учебный склон увеличится с 70 до 110 метров. Кассу и будку канатчика переместили на другое место. В настоящее время набирают детей в секции по горнолыжному спорту и сноуборду.

Бугельный подъемник – это оборудование для буксирования горнолыжников и сноубордистов в гору. Представляет собой трос для буксирования лыжника, проходящий по кругу через специальные опоры.