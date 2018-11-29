РИАМО – 29 ноя. Совершенствование работы травмоцентров всех уровней в Подмосковье позволит улучшить оказание медицинской помощи и снизить смертность в результате ДТП, в этих медучреждениях также заменят устаревшее медоборудование и установят новое, сообщил РИАМО министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

«С целью улучшения маршрутизации пострадавших в ДТП с тяжелыми повреждениями планируется создание нейрохирургических отделений в травмоцентрах первого уровня в Красногорске, Одинцове, Химках и Наро-Фоминске, а также организация нейрохирургических коек в составе травмоцентра второго уровня в Сергиевом Посаде» - сказал Матвеев.

Также планируется дооснащение и замена устаревшего медицинского оборудования в травмоцентрах первого, второго и третьего уровней на сумму более 214 миллионов рублей, подчеркнул министр.

Всего в Московской области действуют 44 травмоцентра трех уровней. Они оказывают круглосуточно высокотехнологичную медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. В Московской области насчитывается более 2,3 тысячи взрослых травматологических коек и 194 детских. Кроме этого, ортопедических коек - 75, детских - 90.

В Подмосковье в 2018 году зарегистрировали более низкие показатели смертности от ДТП, чем средние значения по стране – 8,2 умерших на 100 тысяч жителей. По России данный коэффициент составляет 9,4.

За пять лет смертность на дорогах Московской области снизилась вдвое.