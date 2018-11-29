РИАМО - 29 ноя. Более 14 тысяч зрителей посетили матч 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА на стадионе «Локомотив» 28 октября, где сыграли клубы «Локомотив» и турецкий «Галатасарай», говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

Матч завершился победой столичного «Локомотива». Команда обыграла турков со счетом 2:0.

«На игре «Локомотив» – «Галатасарай», в котором хозяева победили со счетом 2:0, присутствовали 14 тысяч 37 зрителей», – говорится в сообщении.

Эта посещаемость, по данным «ТурСтат», ниже средней – обычно домашние матчи посещают 17 180 зрителей.

«По результатам матча «Локомотив» занимает 4-е место в группе, набрав три очка, на одно очко меньше, чем «Галатасарай», и заочно поспорит с ним за выход в весеннюю стадию Лиги Европы УЕФА», – добавляется в сообщении.

В последнем туре 11 декабря «Локомотив» на выезде играет с немецким «Шальке-04», а «Галатасарай» дома играет с португальским «Порту».