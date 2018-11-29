РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 ноя. Огнеборцы подмосковного Подольска ликвидировали возгорание в одном из дачных домов в деревне Александровка, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«В оперативно-дежурную смену 29 ноября 2018 года в 2:20 поступило сообщение о пожаре в дачном доме на четыре семьи по адресу: Московская область, городской округ Подольск, деревня Александровка. Пожарные ликвидировали возгорание в 8:40. Пострадавших нет», – сказал сотрудник.

Всего в ликвидации возгорания принимали участие четыре единицы техники и 11 человек из личного состава.