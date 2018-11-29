РИАМО - 29 ноя. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК РФ изучить материалы двух уголовных дел в Подмосковье, где пострадавшей стороной стали несовершеннолетние, он также призвал исследовать все материалы СМИ по этим делам, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Так, на особый контроль СК РФ взято дело о полуторагодовалом мальчике, брошенном в подъезде одного из домов в Подольске, а также дело о применением физической силы тренером по отношению к ребенку в Наро-Фоминске.

«Следствием будут изучены все изложенные в материалах СМИ сведения и дана объективная правовая оценка действиям (бездействию) ответственных за произошедшее лиц. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить полноту проведенных по фактам, озвученным в СМИ, мероприятий и следственных действий, доложить ход и результаты проверок и расследования уголовных дел», – говорится в сообщении.

В сообщении также добавляется, что дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее в подмосковном Подольске в подъезде одного из домов нашли полуторагодовалого ребенка, одетого только в нижнее белье. Ребенка обнаружила жительница дома, она вызвала полицию и органы опеки. В настоящий момент возбуждено уголовное дело в отношении матери ребенка, которого она оставила в подъезде. По данным следствия, женщина, временно проживающая в квартире одного из домов по Революционному проспекту, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставила без присмотра своего малолетнего сына, который вышел из квартиры без верхней одежды.

Второе дело, взятое под особый контроль, связано с происшествием в подмосковном Наро-Фоминске. Так, в одной из спортивных секций города тренер применил по отношению к 9-летнему ребенку физическую силу, ударив ногой в голову. Так он наказал воспитанника, который после окончания спарринга, по ошибке направился в чужой угол. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

Уголовные дела взяты под особый контроль в том числе и на основании многочисленных сообщений в СМИ.