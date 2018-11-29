РИАМО - 29 ноя. В Москве почти в два раза увеличилось количество торговых площадей и в полтора — офисов, также активно развиваются площадки для развития инновационного бизнеса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы почти в два раза увеличили количество торговых площадей и в полтора — офисов. Это та политика, которую проводил город и будет проводить. Это возможность получать качественную инфраструктуру по оптимальным ценам», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что активное развитие получают площадки для развития технологического, инновационного бизнеса.

«Несколько лет тому назад было буквально три-четыре технопарка, и то бюджетных. Сегодня в эту систему включены 33 технопарка, в которых работают около 40 тысяч человек», — сказал Собянин.

Площадь технопарков уже сопоставима с площадью торговых центров что, в свою очередь, дает возможность развивать новую промышленность, производство и инновации.

Помимо инфраструктуры для комфортной жизни, в Москве уделяют большое внимание проблеме транспорта. Так для автомобилистов в столице каждый год строят больше 100 километров дорог. В планах на ближайшие годы — хордовые сообщения. Они дадут возможность проезжать через весь город, минуя самые загруженные участки.

«В ближайшие годы задача — построить четыре хордовых сообщения: Северо-Западное, которое практически уже построено, Северо-Восточное, Юго-Восточное и Южную рокаду, — которые дадут возможность автомобилистам проезжать через город, минуя загруженную центральную часть, Бульварное, Третье транспортное кольцо. Это не миф — это проект, который полным ходом сегодня реализуется в Москве», — отметил Собянин.