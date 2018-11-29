РИАМО - 29 ноя. На нескольких улицах столицы ограничат движение транспорта, это связано с работами по реконструкции и прокладки инженерных сетей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 1 по 25 декабря на участке Истринской улицы от дома 8, корпуса 1 до дома 10, корпуса 1 ограничат движение по одной полосе. Изменения связаны с реконструкцией инженерных сетей. Кроме того, частично ограничат движение по одной полосе на дублере Рублевского шоссе возле дома 10, корпуса 1, а также на одной полосе с правом приоритетного проезда в районе дома 4, корпуса 1 на Молодогвардейской улице», - говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что из-за прокладки инженерных сетей ограничения будут действовать с 1 по 25 декабря на участке 2-го переулка Тружеников от Саввинского переулка до дома 4/19, строения 2. С 1 по 7 декабря также будет ограничен проезд по Большому Саввинскому переулку от 2-го переулка Тружеников.